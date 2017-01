PRAHA – Nasazení do prvního losovacího koše zajistilo české fotbalové reprezentaci do 21 let, že v boji o ME 2019 v Itálii a následné olympijské hry v Tokiu 2020 nenarazí na žádného z gigantů.

Tým trenéra Vítězslava Lavičky se v kvalifikaci utká s Chorvatskem, Řeckem, Moldavskem, Běloruskem a San Marinem.

(ram, ČTK)