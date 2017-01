Šestnáctiletá džihádistka dostala v Německu šest let

Na šest let do vězení poslal včera německý soud 16letou Safii S., jež loni nožem zaútočila na 44letého policistu a vážně ho zranila. Šlo o první čin ve jménu Islámského státu (IS) v SRN. Na 2,5 roku do vězení půjde i 20letý Němec se syrskými kořeny, který o chystaném útoku věděl.

(nek, DPA, ČTK)