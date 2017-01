Pokud by se volby do Sněmovny konaly v lednu, jasně by v nich podle včera zveřejněného průzkumu STEM zvítězilo hnutí ANO Andreje Babiše se ziskem 29,9 procenta, druhá ČSSD by obdržela 14,6 procenta.

Do dolní komory by se naopak nedostala TOP 09 s 4,6 procenta hlasů.

(rsk, Novinky.cz)