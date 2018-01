Těším se na ligu a chci hrát co nejvíce

FOTBALOVÝ STOPER PAVEL ČMOVŠ PO PŘÍCHODU DO TEPLIC:



* * Co vás přimělo k zimnímu přestupu v rámci 1. fotbalové ligy z Mladé Boleslavi do Teplic?



Říkal jsem si, proč ne zrovna Teplice? (úsměv) Při rozhodování jsem si stanovil, že bych chtěl jít do ambiciózního klubu.

Josef Pešout