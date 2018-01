Příbor



VÝSTAVY Muzeum a pamětní síň S. Freuda: Knihy z muzejních sbírek (do 2. 6.), Vyrobeno v Tatře, ale tatrovka to není! (do 2. 6.).



Krnov VÝSTAVY Městské muzeum: Pohledy na Krnov III – výstava historických velkoformátových fotografií a pohlednic Jiřího Křivy (do 18.