Střezinu čekají dva roky improvizací

Do dvou let by měla královéhradecká základní umělecká škola Střezina sídlit na jednom místě ve zbrusu modernizovaném areálu bývalé základní školy Jih na Slezském Předměstí.



Dnes se výuka odehrává na třech adresách a v minulosti to bylo až na sedmi místech.

Ludmila Žlábková