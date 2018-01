Nástup do 1. třídy představuje pro dítě velký milník v životě. Jenže co dělat, když se rodiče, kteří mají děvče ve střídavé péči, nejsou schopni dohodnout, kde bude dcera chodit do školy?

Justice situaci vyřešila tak, že dítěti, jež několik týdnů už sedělo ve škole, nařídila, aby se vrátilo zpět do školky.

Petr Kozelka