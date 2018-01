V důchodu trávíme čtvrtinu života

Češi tráví v důchodu v průměru už 24 let. To je zhruba čtvrtina průměrné délky ži vota. Muži pobírají v průměru důchod 19 let, ženy podle statistik 27 let a sedm měsíců. Doba strávená v důchodu se prodlužuje, potvrzuje Česká správa sociál ního zabezpečení.

Jiří Vavroň