Více než stovka dětí, jejichž rodiče odešli z Německa do Sýrie nebo Iráku bojovat za takzvaný Islámský stát (IS), se může vrátit do Německa. S odvoláním na odpověď německé vlády na dotaz parlamentní frakce Zelených to napsal deník Die Welt.

(ČTK, ama)