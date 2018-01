Na letošním draftu NHL by se měl objevit hodně vysoko. Skvělé renomé v zámoří potvrdil útočník Filip Zadina parádními výkony na MS do 20 let v Buffalu, kde se vešel i do All Star. Jako první Čech od roku 2012, kdy se této pocty dočkal gólman Mrázek.

Martin Kézr