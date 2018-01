Kraj shání recept na léčbu přehrady

Hracholuská přehrada, oblíbená rekreační oblast Plzeňského kraje, by měla podle představ hejtmanství jednou konkurovat Lipnu. Zatím ale za jihočeským mořem kvalitou vody hlavně v horní částí nádrže výrazně zaostává.



To by se však mělo do budoucna změnit.

Ivan Blažek, Jan Švábek