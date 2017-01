Ze sexuálního zneužívání a znásilnění svých dvou nezletilých dcer se od středy před senátem Krajského soudu v Ústí nad Labem zpovídá 49letý muž z Ústecka.



Starší z dcer měl zneužívat od jejích šesti let až do dospělosti, mladší pak od jejích osmi let až do doby, kdy odešla do dětského domova.

Aleš Pelikán