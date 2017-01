Rammstein, Kiss, Depeche Mode a jiní

DO ČESKÉ REPUBLIKY MÍŘÍ HUDEBNÍ HVĚZDY PRVNÍ VELIKOSTI. LETOŠNÍ ROK BUDE BOHATÝ



S nadsázkou by se dalo napsat, že snad kromě Rolling Stones a Metalliky přijedou letos do České republiky všechna světová hudební esa, která budou na turné a patří do absolutní špičky.

Jaroslav Špulák